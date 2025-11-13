E' accaduto questa mattina intorno alle 8 in viale Brianza. Gli agenti della Polizia locale però sono riusciti a identificarlo e convocarlo in Comando

Non ci hanno messo molto gli agenti della Polizia locale a identificarlo e convocarlo in Comando. Parliamo dell’uomo alla guida del furgone che questa mattina ha urtato il ponticello della ferrovia che si trova in viale Brianza ad Arcore e se ne è andato.

Urta il ponte della ferrovia e se ne va: rintracciato dalla Polizia locale

Ma andiamo con ordine. Erano circa le 8 quando il conducente del furgone, che trasportava una piccola ruspa, ha urtato il piccolo ponte presente sulla strada che collega Camparada ad Arcore e sul quale passa la linea ferroviaria. Dopo l’impatto i vetri della ruspa che si trovava sul furgone sono andati in frantumi finendo tutti sul manto stradale e causando non pochi problemi agli automobilisti di passaggio. Il conducente però se ne è andato senza fermarsi.

Non è passato troppo tempo che sul posto sono giunti l’assessore alla Sicurezza Luca Travascio e il Comandante della Polizia locale di Arcore Mario Nappi per verificare di persona la dinamica dell’incidente. La strada è stata prontamente ripulita anche grazie all’aiuto degli operai del vicino cantiere di Pedemontana che hanno ripulito il manto stradale dai frammenti di vetro.

Intanto sono scattate le indagini per individuare il conducente del mezzo che in breve tempo è stato rintracciato grazie alle immagini di videosorveglianza delle telecamere di via Casati e convocato in Comando per essere sanzionato.

A breve è previsto anche il sopralluoogo de tecnici di Rfi che valuteranno al statisticità del ponte urtato.