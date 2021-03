Usmate: positivi in crescita da 66 a 82 in una settimana. Chiusi i parchi

Come già sta succedendo in molti territori della Brianza anche a Usmate Velate i numeri relativi ai contagi Covid sono in crescita. Il numero degli attuali positivi è passato dai 66 di fine febbraio agli attuali 82, confermando un trend già riscontrato a livello regionale con l’introduzione della Zona “Arancione rafforzato” che ha coinvolto l’intera Lombardia.

Aumentano i positivi a Usmate, la preoccupazione del sindaco

“I dati destano forte preoccupazione, per questo motivo l’invito rimane quello di seguire scrupolosamente le indicazioni che ci vengono richieste – afferma Lisa Mandelli, Sindaco di Usmate Velate – Al tempo stesso, so bene che le ulteriori misure restrittive contenute nell’ordinanza regionale richiedono un importante sacrificio ed hanno ricadute dirette sulle famiglie. Mi dispiace per la chiusura delle scuole; ogni mattina, vedere transitare i bambini della primaria col Piedibus era un segno di normalità in una situazione emergenziale. Il loro passaggio era anch’esso un modo per guardare al futuro con ottimismo. La scuola rimane un periodo fondamentale per la nostra crescita umana, culturale e relazionale. Mi auguro che ogni ulteriore decisione vada nella direzione di far ripartire quanto prima la didattica in presenza”.

Chiusi i parchi

A seguito dell’ordinanza regionale e di quella sindacale, nella giornata di venerdì 5 marzo il personale dipendente comunale ha provveduto ad inibire l’accesso a tutti i parchi, giardini e aree giochi del territorio per evitare assembramenti. Anche le aree cani interne ai parchi (via Volta, via Lecco, Parco di Villa Borgia) resteranno chiuse,

seguendo il calendario di ri-aperture delle aree verdi che le ospitano.