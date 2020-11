Usmate Velate: al via le vaccinazioni antinfluenzali in Villa Scaccabarozzi

Prenderà il via sabato mattina, 7 novembre, in Villa Scaccabarozzi (Via Cottolengo 20, a Velate), sulla base del calendario definito da ciascun Medico di Medicina Generale, la campagna vaccinale antinfluenzale che per far fronte all’emergenza sanitaria verrà ospitata in spazi pubblici.

Al via le vaccinazioni antinfluenzali in Villa Scaccabarozzi

“Per assicurare la maggior sicurezza possibile durante le vaccinazioni – spiega il Sindaco Lisa Mandelli – abbiamo operato in sinergia con i Medici di Medicina Generale che ringrazio per aver saputo unire le energie al fine di svolgere un servizio davvero importante per la comunità”.

Come definito nel corso del mese di ottobre, l’Amministrazione Comunale ha provveduto a mettere a disposizione spazi compatibili con le esigenze logistiche e organizzative della campagna antinfluenzale. In Villa Scaccabarozzi saranno presenti i medici Dott. Fernando Riso, Dott.ssa Simonetta Brambilla, Dott.ssa Claudia Sala, Dott. Daniele Origo, Dott.ssa Chiara Penati sulla base dei turni già comunicati alla cittadinanza.

Il Comune di Usmate Velate si occuperà di effettuare la pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti utilizzati. Le operazioni sono state affidate a tecnici specializzati che a partire da sabato 7 novembre lavoreranno per successivi 3 weekend, così da coprire l’intero arco temporale delle vaccinazioni.

All’esterno della Villa Scaccabarozzi sarà presente il personale della Protezione Civile che regolerà i flussi delle persone dando ogni ulteriore informazione utile. L’Amministrazione comunale ricorda che la vaccinazione è gratuita e verrà effettuata solo su appuntamento. Di conseguenza, potrà recarsi in Villa solo chi ha già provveduto a concordare col proprio medico giorno e orario di vaccinazione.

