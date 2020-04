Usmate Velate: sale a trenta il numero dei positivi al Coronavirus. L’aggiornamento è arrivato questa mattina, lunedì 27 aprile, dall’Amministrazione comunale.

Usmate Velate: sale a trenta il numero dei positivi al Coronavirus

Il numero dei cittadini residenti a Usmate Velate positivi a Covid-19, dopo un periodo nel quale si

era di fatto stabilizzato, è aumentato da 27 a 30. In questo dato, come sottolineato nella nota stampa del Comune, vanno sempre ricomprese le persone decedute e quelle guarite ma che a fini statistici rimangono in elenco. Inoltre, una persona non risulta essere mai stata residente nel Comune mentre un’altra vive in una diversa provincia.

Aumentano le persone in quarantena

Al contempo, è da registrare un incremento delle persone poste da ATS in stato di quarantena:

attualmente ad Usmate Velate sono 30, supportate dalla rete assistenziale garantita

dall’Amministrazione Comunale.

“Ma questo dato non deve farci preoccupare ed ha una spiegazione – afferma il Sindaco Lisa

Mandelli – Per ragioni precauzionali, infatti, il tempo dello status di quarantena è stato prolungato

dalle iniziali due settimane sino anche a quasi un mese. Di conseguenza, figurano in quarantena un

maggior numero di persone che hanno l’obbligo di rimanere nella propria abitazione

esclusivamente per un’ulteriore precauzione”.

Coppia guarita

Qualche buona notizia, invece, inizia ad esserci. A comunicarlo è proprio il Sindaco Mandelli: “Ho

ricevuto in questi giorni un messaggio di due persone che erano risultate positive al Covid-19

durante il periodo di maggior criticità di questa emergenza sanitaria. Ebbene, mi hanno informato

di essere guariti. Altri cittadini risultano dimessi e guariti. Serve un ulteriore sforzo da parte di tutti,

ma i sacrifici ci stanno dando la possibilità di combattere con un nemico insidioso col quale

purtroppo dovremo imparare a convivere anche nel futuro più prossimo”.

TORNA ALLA HOME