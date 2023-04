Va a casa della ex e cerca di entrare in... auto

E' andato di notte a casa della ex, ma non si è "limitato" a citofonare con insistenza. No, l'uomo ha cercato di entrarle in casa con... auto, tentando di sfondare il muro con il mezzo. E' stato arrestato

Va dalla ex e cerca di sfondare il muro

Nel week end di Pasqua, attorno alle 23, la Centrale operativa dei carabinieri di Seregno ha ricevuto una richiesta di aiuto da una donna in stato di agitazione e fortemente spaventata dalla presenza del suo ex compagno che aveva appena cercato di sfondare il muro della sua abitazione a Seveso usando un’autovettura come ariete.

Inviati sul posto, i carabinieri della Sezione Radiomobile hanno trovato l’uomo, un 36enne residente a Barlassina, che in stato di alterazione psicofisica, continuava ad essere aggressivo e minaccioso nei confronti della sua ex e del suo nuovo compagno. Il 36enne poi, alla vista dei carabinieri, ha tentato la fuga e si è diretto verso la gazzella e, pensando di trovare le chiavi all’interno, ha tentato ripetutamente di aprirla per poi essere bloccato dai militari che, nella circostanza hanno riportato lievi ferite.

L’uomo è stato quindi arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma di Seregno fino a martedì mattina, quando all’esito dell’udienza di convalida, il 36enne è stato sottoposto all’obbligo di firma al Comando Stazione di Seveso dove si dovrà presentare tutti i giorni.