Va a fuoco un box, intervengono i pompieri

Notte movimentata a Meda dove, oltre all'incendio che ha distrutto due furgoni posteggiati in strada, i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire anche per un rogo in un box

Il fuoco in un box

Il secondo allarme a Meda è scattato intorno alle 3.30 da via Libertà dove un incendio è divampato in un box. Sul posto sono celermente intervenuti i Vigili del Fuoco, con due Aps di Seregno, l'autobotte di Bovisio Masciago e un carro soccorso di Lazzate. Ingenti i danni all'interno del garage andato distrutto, ma non si segnala alcun ferito