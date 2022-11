Va a fuoco un'auto in mezzo ai campi, nel cuore della notte

Intervento dei pompieri nel cuore della notte in un terreno agricolo al confine tra Arosio e Giussano. In fiamme un'utilitaria.

Pompieri in azione alle 2.30

Due autopompe da Seregno e una jeep dei pompieri sono entrate in azione questa notte, attorno alle 2.30 allertate dopo la segnalazione di un'auto in fiamme. La vettura si trovava in un terreno privato, di proprietà di un'azienda agricola al confine tra Giussano e Arosio lungo la Novedratese.

L'intervento

I vigili del fuoco si sono subito dati da fare per raggiungere il punto dove si trovava la vettura, "parcheggiata" in mezzo alla campagna. Giunti sul posto hanno immediatamente provveduto a spegnere il fuoco che ha avvolto tutta la carrozzeria, mandando letteralmente in fumo il mezzo.

Forse si trattava di un'auto rubata

Non è chiaro come l'auto sia finita nel campo: la vettura infatti non era incidentata e nessuno è stato trovato all'interno dell'abitacolo. Era anche posizionata in modo regolare, come se qualcuno l'avesse abbandonata, forse dopo averla rubata o averla usata per commettere qualche reato e poi gli ha dato fuoco. L'incendio infatti, da una prima ricostruzione, sembrerebbe doloso.