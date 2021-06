Vaccinazioni a domicilio, questa mattina il camper a Bovisio. Le squadre di sanitari hanno raggiunto le abitazioni degli over 80 fragili per somministrare la seconda dose

E' stato allestito sempre al centro polifunzionale di via Bertacciola il campo base per le vaccinazioni anti Covid a domicilio agli over 80 con patologie che non consentono loro di uscire di casa. Dopo la prima dose somministrata a fine aprile, questa mattina, giovedì 3 giugno, i sanitari hanno provveduto all'inoculazione della seconda

Squadre impegnate anche a Limbiate e Varedo

Dopo aver posizionato il camper per la conservazione dei vaccini, i sanitari sono partiti per le varie destinazioni, accompagnati da Protezione Civile e Polizia Locale: 3 squadre erano operative su Bovisio, 3 su Limbiate e 1 su Varedo. Questa volta una posizione è stata allestita anche all'interno del centro polifunzionale per le vaccinazioni in loco. Coinvolti in tutto una ventina di operatori tra medici e infermieri di Ats Brianza e Asst Brianza, insieme ai volontari

Ora si pensa agli under 80

"Oltre a procedere con la seconda dose agli over 80 abbiamo raccolto anche ulteriori segnalazioni di persone che dovevano essere vaccinate, il personale sanitario si è recato anche a casa loro. Adesso stiamo pensando di estendere la stessa modalità di vaccinzione a domicilio alle persone con meno di 80 anni" ha spiegato Antonio Colaianni, direttore socio-sanitario di Ats Brianza, presente al campo base dell’unità mobile. In via Bertacciola questa mattina c'erano anche il sindaco Giovanni Sartori e il comandante della Polizia Locale Paolo Borgotti.