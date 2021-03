Vaccinazioni in azienda: “Confartigianato Lombardia è a disposizione”. Tutte le imprese associate dotate di spazi adeguati sono a disposizione per la campagna vaccinale contro il Covid-19.

Della volontà di Confartigianato Milano e Monza e Brianza a mettersi a disposizione della Regione per la campagna vaccinale anti Covid-19 abbiamo già detto, ora anche Confartigianato Lombardia, con una lunga e interessante nota, ribadisce la propria disponibilità ma chiede anche qualche chiarimento.

“Con questo sentimento abbiamo assicurato a Regione di voler al più presto sottoscrivere il relativo Protocollo di Intesa, impegnandoci anche a proporre eventuali integrazioni e adattamenti, se necessari, per evitare che si inneschino fattori di disparità per le Pmi, a cominciare dalla potenziale esclusione di tantissime piccole e medie imprese per le quali sarebbe difficilissimo organizzare la somministrazione dei vaccini nella propria sede, in assenza di adeguate condizioni igienico-sanitarie, logistiche e organizzative.

“Anche sui tempi richiediamo a Regione e allo Stato una operazione di assoluta trasparenza, chiarendo, anche per non creare false illusioni, da quando i vaccini saranno disponibili per i lavoratori, e quali vaccini, e a quali condizioni di conservazione, tenendo conto che, a oggi, una parte significativa delle categorie maggiormente a rischio (over 80 e persone fragili) non sono ancora state vaccinate e non dando per scontata la fornitura dei vaccini a breve (si veda la recentissima vicenda del vaccino AstraZeneca).

“Sarà, peraltro, anche indispensabile, nell’ambito del mondo del lavoro, stabilire con chiarezza quali dovranno essere i settori merceologici e le mansioni considerati a maggior rischio e ai quali, dunque, riservare la priorità. Nonché quali responsabilità, anche penali, rispetto alla gestione della vaccinazione, potranno ricadere sui datori di lavoro stessi. Non ultimo il ruolo del Medico Competente, che può aderire solo volontariamente e che si dovrebbe rendere disponibile assumendosi le responsabilità che la somministrazione del vaccino comporta, riservando il giusto livello di attenzione alla storia clinica della persona e fronteggiando i possibili effetti collaterali e la loro gestione a breve termine.