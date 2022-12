Vandali e ladri nella casetta di babbo Natale...

Hanno rotto vetri, gettato all'aria tutto e si sono portati via dei giocattoli che erano nella casetta di babbo Natale in piazza Roma, a Giussano . Un gesto davvero "vergognoso" secondo il presidente della Pro Loco, che insieme ai volontari hanno allestito la struttura di legno per le festività.

Raid nella notte

Hanno agito di notte, probabilmente mercoledì, i vandali che hanno preso di mira la casetta di Babbo Natale in piazza Roma a Giussano. Giovedì mattina, alcuni volontari della Pro Loco, che hanno allestito la struttura in legno per le festività, passando dalla piazza ci sono accorti che la porta della casetta di Babbo Natale era aperta; dentro c'era una gran confusione, vetri rotti, oggetti buttati da tutte le parti e per di più mancavano alcuni giocattoli.

Vandali e anche ladri

Qualcuno, probabilmente dei ragazzini, decisamente incivili e irrispettosi, oltre a danneggiare la struttura allestita per i bambini, si sono portati via anche alcuni meravigliosi pupazzi, tanto ammirati dai piccoli, durante le domeniche di dicembre. Orsetti e renne di peluche che ora non ci sono più.

L'amarezza del presidente