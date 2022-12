Nella casetta di Babbo Natale, con il Metaverso

Giampaolo Motta insieme ad un amico architetto ha creato una App geolocalizzata per rendere ancora più suggestivo l'ingresso nella casetta di babbo Natale in piazza Roma.

Nuove esperienze

I tempi cambiano e accanto alle tradizioni, arrivano anche le innovazioni del futuro. Ecco quindi che piccoli e grandi che in questi giorni si troveranno in piazza Roma a Giussano, potranno fare un’esperienza del tutto nuova entrando nella casetta di Babbo Natale: vivranno l’ambiente in una realtà aumentata. Quella del Metaverso. Giampaolo Motta, giussanese, insieme ad un amico architetto di Milano Giancarlo Giuliano, hanno realizzato un’applicazione tutta natalizia, da utilizzare a Milano, nell' atrio della Basilica di Sant'Ambrogio e davanti alla Basilica di Sant'Eustorgio, in piazza Duomo a Monza e piazza Roma a Giussano.

Basta scaricare l'App

Scaricando facilmente l’applicazione si può infatti vivere la casetta, in modo diverso, tra realtà vera e realtà aumentata.

L’App si chiama «Over», ed è la stessa che è già stata usata da Motta per lanciare la sua canzone nel Metaverso, alcuni mesi fa. E anche per questa occasione è stata creata una speciale canzone: «Hoppy Nights», sempre realizzata dal giussanese e dall' amico architetto, con la collaborazione del cantante e pianista soul milanese SirJo Cocchi.

Un'Applicazione con tante funzionalità

L’App consente di vivere una realtà virtuale e in 3D e di avere un’interazione più attiva. Un modello di interazione che ha una grandissima potenzialità che si può applicare a qualsiasi situazione o ambiente di lavoro e che, grazie al supporto delle nuove tecnologie, migliora i servizi.