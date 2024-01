Vandali in azione: rovinato il presepe del comitato folcloristico di via Zara

Vandali in azione a Seveso: rovinato il presepe del comitato folcloristico di via Zara. Distrutta la statua di un agnellino con dei petardi.

Distrutta una statua

Sembrava essere andato tutto bene, ma la sorpresa è arrivata proprio il giorno dell’Epifania: anche quest’anno infatti non sono mancati atti di vandalismo al presepe di via Zara a Baruccana. I vandali hanno colpito nella notte tra venerdì 5 e sabato 6 e hanno rovinato uno degli agnellini del presepe allestito dal comitato folcloristico di via Zara nell’area del sottopasso pedonale dell’omonima via.

"Abbiamo pensato troppo presto: “Siamo stati fortunati nessun danno alla nostra natività” e invece qualcuno si è divertito a vandalizzare una delle statue poste davanti alla capanna - sottolineano dal comitato - L’agnellino è stato spostato sul bordo della discesa, fatto saltare con i petardi e lanciato in mezzo al presepe. Sicuramente è successo la notte. Ce ne siamo accorti a mezzogiorno, nel consueto giro che facciamo per visionare il presepe. Il giorno prima era tutto a posto".

Nel male ad essere stata vandalizzata è stata solo una piccola statua di un agnellino. Il resto del presepe non è stato toccato. Nessuno però si è accorto di quanto accaduto.

Grande amarezza, gesto non nuovo