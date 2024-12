Vandali rubano e spostano statuine dal presepe

Ennesimo episodio di vandalismo in piazza Carducci a Birone di Giussano dove qualcuno si è divertito a spostare e rubare statuine dal presepe allestito da un gruppo di volontari insieme al vicesindaco. L’anno scorso avevano fatto «saltare» l’albero di Natale.

E' successo nella notte di venerdì scorso

Era stato ultimato venerdì 6 dicembre e, durante la notte, qualcuno si è «divertito» a spostare e rubare una delle statuine del presepe a Birone. C’è grande amarezza in frazione per lo spiacevole atto di vandalismo che si è verificato in piazza Carducci, dove ogni anno il vice sindaco Adriano Corigliano, insieme a Vittorio Formica, Vincenzo Alviano, residenti della zona e con la collaborazione della Proloco sono soliti preparare il presepe e l’albero: una tradizione che si ripete, molto apprezzata dai residenti, non nuova però ad episodi di vandalismi. L’anno scorso infatti qualcuno aveva acceso un petardo e rovinato l’albero.

Qualcuno ha spostato la statuina di Maria e rubato una pecorella

Quest’anno invece si sono divertiti a spostare la statua di Maria, posizionandola sul tettuccio di un’auto parcheggiata sulla piazza e si sono portati via una delle pecorelle che erano state posizionate all’interno della capanna di legno accanto al bue a all’asinello.

«Siamo davvero dispiaciuti poichè il presepe era appena stato ultimato e già alla prima notte di esposizione vandalizzato - ha commentato il vice sindaco - per i bironesi è una bella tradizione sempre molto attesa e ancora una volta qualcuno si è divertito a rovinare il lavoro dei volontari».

L'amarezza del presidente della Proloco

Molto dispiaciuto anche il presidente della Proloco Sisto Polito.