Vandali scatenati a Cornate: dopo il presepe, danneggiato anche l'albero dei volontari di Colnago

Danneggiata nelle scorse ore anche l'opera realizzata dai volontari dell'associazione "Amici dell'Albero" che nel 2021 hanno festeggiato i dieci anni di attività.

Vandali scatenati a Cornate: dopo il presepe, danneggiato anche l'albero dei volontari. Lo sconcertante episodio è stato denunciato nella serata di ieri dall'associazione "Amici dell'Albero" di Colnago, che proprio quest'anno hanno voluto realizzare un'opera iconica per celebrare i dieci anni di attività.

Qualche giorno fa, dalla piazza di Cornate, era stato fatto sparire il Bambin Gesù dal presepe, "rapito" da alcuni teppisti. Ieri, invece, è toccato farne le spese all'albero di Colnago, posizionato nella centralissima piazza Sant'Alessandro e danneggiato dai vandali. L'opera era stata realizzata dall'associazione "Amici dell'Albero" che proprio nel corso del 2021 ha tagliato il traguardo dei dieci anni di attività. Per l'occasione i volontari avevano deciso di celebrare l'anniversario unendo all'interno dell'iconico albero tutti i simboli utilizzati nelle edizioni precedenti, assemblando in maniera molto originale ombrelli, bottiglie, bicchieri e molto altro materiale di riciclo.

L'amarezza dei volontari

Il risultato è stato a dir poco strabiliante e in questi giorni tutti i colnaghesi, almeno per un momento, si sono fermati ad ammirare la struttura. L'associazione, inoltre, per realizzare il suo albero è stata supportata anche dal Centro Diurno Disabili e dai ragazzi della scuola. Lavoro, impegno e dedizione purtroppo resi vani dai vandali, che nelle prime ore dell'anno nuovo hanno pensate (malissimo) di rovinare tutto. Non è mancata l'amarezza da parte dei volontari, che ovviamente hanno condannato il vergognoso gesto:

"Quest'anno purtroppo, non so nemmeno come definirli, hanno colpito. Mi dispiace vedere tanta maleducazione. Comunque buon anno a tutti."

Poche parole che però non celano l'amarezza per quanto subito. Sui social, intanto, continuano le manifestazioni di vicinanza e solidarietà all'associazione.