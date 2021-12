Vandali in azione a Cornate, rubato Gesù Bambino dal presepe allestito nella piazza antistante la chiesa parrocchiale. Il vergognoso gesto è stato denunciato questa mattina, martedì 28 dicembre 2021, dagli "Amici del Presepe".

L'annuncio è stato dato questa mattina, martedì 28 dicembre 2021, direttamente dagli "Amici del Presepe" di Cornate. Nella notte alcuni vandali hanno sottratto Gesù Bambino dalla Natività allestita nella piazza antistante la chiesa parrocchiale di Cornate. Un gesto inqualificabile, che fa il paio con quelli accaduti in altri Comuni della zona.

"Non so se l'interessato o gli interessati, leggeranno questo messaggio - hanno scritto su Facebook gli "Amici del Presepe" - E' sparito il Bambinello dalla culla del presepe in piazza. Per favore, riportatelo... E' vero, è un bambolotto, ma per noi "Amici del Presepio" e per la comunità, è Gesù Bambino che ogni anno mettiamo nel nostro presepe in piazza".