Vandalismi al centro polifunzionale, identificati i responsabili

Un gruppo di giovani ha danneggiato la struttura, lasciando sporcizia, avanzi di cibo, lattine, vetri e vasi di fiori rotti. Un gesto incivile che ha colpito un luogo prezioso per la comunità, sede di diverse realtà associative. Grazie all’installazione delle nuove telecamere, fortemente volute da Serena Ronzoni, assessore alla Sicurezza, a tutela della del luogo e dei cittadini che risiedono in zona e delle associazioni che qui transitano quotidianamente, è stato possibile monitorare tempestivamente l’area e risalire ai responsabili.

“Come Amministrazione comunale - commenta Ronzoni - esprimiamo il nostro fermo disappunto per quanto accaduto, ma anche grande soddisfazione per l'efficacia dell’azione condotta dalla Polizia Locale, in particolare per l’impegno del comandante Giovanni Ranno, che ha dedicato molte ore alla visione delle immagini per individuare i colpevoli. La sicurezza dei nostri spazi pubblici e il rispetto per chi li vive ogni giorno sono una priorità. Continueremo a vigilare affinché simili episodi non si ripetano. Ogni telecamera installata rappresenta un passo avanti verso una città più sicura e rispettosa”.