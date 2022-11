Vandalizzata l'auto del mister del Seregno

Inquietante episodio in casa Seregno Calcio: l'auto del neo mister Francesco Buglio è stata vandalizzata. Sull'episodio indagano le Forze dell'ordine

Nel mirino l'auto del mister appena arrivato

Sono tuttora da chiarire i contorni dell’episodio nei confronti del neo allenatore del Seregno Calcio, Francesco Buglio la cui auto, nel fine settimana, è stata vandalizzata due volte da ignoti.

L’auto - modello Audi - era parcheggiata nei pressi del Seregnello. Il primo episodio si è verificato domenica quando, al termine dell'allenamento di rifinitura, l'allenatore 65enne ha trovato un pneumatico a terra, forse tagliato con un coltellino. A quel punto ha spostato il veicolo nel cortile interno del centro sportivo. Ma lunedì mattina un’altra amara scoperta: il lunotto posteriore era in frantumi.

Il sopralluogo

Al centro sportivo del Seregnello, a metà mattinata, è avvenuto il sopralluogo di una pattuglia dei Carabinieri locali per verificare i danni alla vettura e raccogliere le prime informazioni dall’allenatore, che ha esordito sulla panchina azzurra nella serata di ieri, lunedì, in occasione della partita del Seregno Calcio contro lo Sporting Franciacorta nel girone B di serie D (partita vinta poi per 2 a 1).

L’esperto allenatore - 65 anni, origini siciliane e casa in Toscana - è arrivato a Seregno soltanto dalla metà della scorsa settimana, per sostituire Maurizio Lanzaro, esonerato dopo nove giornate di campionato.