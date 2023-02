Vandalizzata nella notte la vetrina della Cgil

Un terribile atto vandalico si è verificato questa notte ad Arcore. La scoperta è avvenuta poco fa questa mattina, domenica 19 febbraio 2023 e le indagini sono in corso. Ignoti hanno vandalizzato la vetrina della Cgil di largo Arienti.

Vandalismo sulla vetrina della Cgil

La vetrina del sindacato Cgil di Arcore è stato preso di mira dai vandali che con la bomboletta spray rossa hanno vergato la scritta "Sindacati nazisti".

Accanto compare una firma che sembrerebbe quella degli anarchici e che farebbe pensare forse a una rivendicazione del deprecabile gesto da parte di questo gruppo. Si riconosce, infatti, abbastanza chiaramente una W iscritta in un cerchio. Un simbolo che negli ultimi tempi è diventato identificativo anche di alcuni gruppi no vax e no green pass, specialmente su Internet.

Non si comprende comunque per quale motivo sia stata presa di mira la Cgil che è oltretutto uno dei sindacati più attivi in Arcore, con molti iscritti e che non aveva mai subito negli ultimi anni un atto del genere.

L'intervento del sindaco

Il sindaco di Arcore Maurizio Bono di Fratelli d'Italia è stato appena avvertito di quanto accaduto e si è subito attivato con i Carabinieri e la Polizia locale per visualizzare le immagini delle telecamere di sorveglianza con l'obiettivo di individuare i colpevoli.