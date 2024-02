Veduggio, ecco chi sono i ladri in azione in paese

In due, giovani, pelle chiara, volto nascosto da cappellino e mascherina, abiti e scarpe sportivi, guanti alle mani. Fisico atletico, tanto da permettere acrobazie degne di un campione di parkour (sport che combina corsa, arrampicata, salto e si pratica nei centri urbani).

Sono i ladri entrati in azione sabato scorso in un’abitazione nella zona del bosco di San Martino, a Veduggio con Colzano, immortalati dalle telecamere che sorvegliano il giardino.

Tanti i colpi messi a segno

Potrebbero essere membri della banda che nelle ultime settimane ha svaligiato diverse tra villette ed appartamenti del paese - molte vuote al momento dell’intrusione, in un caso i proprietari si sono trovati faccia a faccia con i malviventi -, facendo scattare l’allarme in Comune. Come si ricorderà, infatti, agli inizi del mese il sindaco Luigi Dittonghi, il suo vice e assessore alla Sicurezza Augusto Degli Agosti avevano incontrato, all’interno della stazione dei Carabinieri di Besana in Brianza, competente per territorio, il comandante Marco Verrecchia e il «capo» della Polizia locale Fabio Gazzaniga. L’obiettivo era creare una task force per arginare l’impennata di furti: pattugliamenti congiunti di militari e vigili nelle aree più critiche del comune, maggiormente prese di mira quindi.

In due, pelle chiara, fisico atletico

Il colpo di sabato è stato messo a segno con il medesimo modus operandi già visto nei precedenti casi: i ladri hanno raggiunto l’obiettivo a piedi, lasciando probabilmente l’auto fuori dai confini comunali, in modo da evitare di finire immortalati dal sistema di lettura targhe. Intorno alle 18,30, nell’arco dell’orario «preferito» dai topi d’appartamento: dalle 17, quando inizia a calare il sole, alle 20, ora in cui si è ormai rientrati dal lavoro e diventa difficile trovare una casa vuota. Si sono arrampicati con estrema agilità fino al balcone del primo piano, forzato la finestra e in meno di mezz’ora erano di nuovo fuori con il bottino, principalmente oro, facile da trasportare e poco ingombrante.

«Abbiamo consegnato il video che riprende i malviventi nel nostro giardino a Carabinieri e Polizia locale», ha spiegato il proprietario dell’abitazione svaligiata che ha deciso di condividere i fotogrammi anche attraverso il nostro settimanale per «informare il più possibile i cittadini, nella speranza che possa contribuire a fermare questo flagello...».

Importante, infatti, è anche la collaborazione dei veduggesi: contattare con celerità Carabinieri e Polizia locale ogniqualvolta si noti la presenza di persone sospette.