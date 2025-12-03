Veduggio, non è morto sul colpo l’uomo di 49 anni investito da un furgone a inizio novembre

Dopo essere stato travolto da un furgone guidato da un 32enne immigrato dell’Est, indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso, Luca Zoia avrebbe effettuato una telefonata con il cellulare ad un uomo con cui aveva un appuntamento.

Non è morto sul colpo Luca Zoia, il 49enne di Veduggio con Colzano investito da un furgone pirata e trovato privo di vita in zona Cascina Tremolada, a poca distanza dagli svincoli della Valassina, alle prime ore del 5 novembre scorso.

Le indagini sull’incidente mortale a Veduggio in zona Cascina Tremolada

Secondo quanto emerso nell’ambito delle indagini condotte dalla Procura di Monza, infatti, Zoia, dopo essere stato travolto da un furgone guidato da un 32enne immigrato dell’Est, indagato per omicidio stradale e omissione di soccorso, avrebbe effettuato una telefonata con il cellulare ad un uomo con cui aveva un appuntamento. Quest’ultimo, secondo quanto ricostruito, ha preso la chiamata, ma non avrebbe sentito Zoia parlare o chiedere aiuto.

Il pm Marco Santini ha comunque disposto una perizia cinematica per ricostruire la dinamica del fatto, e resta in attesa degli esiti dell’autopsia, per chiarire l’eventuale nesso tra le lesioni riscontrate e l’urto con il veicolo e della perizia tossicologica, per comprendere se l’uomo fosse sotto effetto di sostanze.

La scoperta del suo corpo era avvenuta a Veduggio, nella zona di Cascina Tremolada, in via Giuseppe Verdi, vicino alla Statale 36, un’area da tempo monitorata dalle forze dell’ordine per problemi di spaccio, e frequentata da tossicodipendenti. Sul posto, oltre ai soccorritori, erano intervenute anche le pattuglie della Polizia Stradale e dei Carabinieri.

Si attendono gli esiti dell’autopsia

Fondamentale, per le indagini, è stato recuperare le immagini delle telecamere di videosorveglianza installate nella zona.

I militari della squadra rilievi del comando provinciale di Monza hanno lavorato a lungo in cerca di elementi utili a capire come possano essersi svolti i fatti. Il sostituto procuratore Santini aveva inviato sul posto anche il medico legale, per verificare eventualmente la presenza sul corpo della vittima di lesioni compatibili con un investimento stradale, ma tale risposta, appunto, è affidata ora agli accertamenti autoptici.