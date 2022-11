Velate si stringe intorno alla famiglia di Gianluca

Velate si stringe nel dolore intorno alla famiglia di "Ghenso". Chiesa gremita ieri sera, mercoledì 2 novembre, per l'omaggio a Gianluca Riva, il motociclista 28enne che ha perso la vita in un tragico incidente avvenuto domenica mattina nel Piacentino.

Nel giorno in cui la Chiesa ricorda tutti i cari defunti, la parrocchia di Velate ha voluto rendere omaggio a Gianluca Riva dopo la tragedia di domenica ricordandolo nella messa celebrata ieri sera. La chiesa di Santa Maria Assunta non è riuscita a contenere il dolore dell'intera comunità e molte persone hanno assistito alla funzione anche dal sagrato. Presenti, oltre ai familiari, i tantissimi amici di "Ghenso". Toccante il ricordo di don Rodolfo Pozzi:

"Tutti abbiamo conosciuto Gianluca e tutti gli abbiamo voluto bene. Oggi resta il dolore per una morte che ai nostri occhi appare incomprensibile: è entrato in un modo nuovo, in quell'eternità a cui tutti siamo destinati dal giorno del battesimo. E' andato più avanti di noi. Del resto Gianluca ha sempre corso troppo: non in moto, ma nella vita. E nelle tante attività al servizio dell'oratorio, della sua squadra di calcio, della sua famiglia. E dunque, seppur ancora smarriti, preghiamo per lui. Ma anche per noi, affinché Dio ci dia la forza e la fede di superare questo momento di dolore"