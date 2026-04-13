Vende online dei biglietti per un concerto, ma era una truffa

Aveva venduto online i biglietti per un concerto, ma era una truffa. Denunciato dai Carabinieri di Meda un 29enne di Tollo.
Denunciato un 29enne per il reato di truffa
I Carabinieri della Stazione di Meda, a conclusione di un’articolata attività d’indagine, hanno deferito in stato di libertà un 29enne residente a Tollo (Chieti), già noto alle Forze dell’Ordine, ritenuto responsabile del reato di truffa. L’attività investigativa trae origine dalla denuncia sporta lo scorso febbraio da un giovane residente in città.
Aveva venduto dei biglietti falsi per un concerto
Secondo quanto ricostruito dai militari, l’indagato, mediante la pubblicazione di un falso annuncio relativo alla vendita di biglietti per un concerto musicale sulla piattaforma Marketplace di un noto social network, avrebbe indotto la vittima al versamento della somma complessiva di circa 1.360 euro.
Beccato dai militari
I successivi accertamenti condotti dagli operanti hanno consentito di raccogliere gravi indizi di colpevolezza a carico dell’uomo, risultato essere l’effettivo beneficiario delle somme illecitamente riscosse. Dell’esito delle indagini è stata informata la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza.