Venerdì a Seveso i funerali dell'ex sindaco di Agrate Adriano Poletti

Questa mattina ha voluto ricordarlo anche Roberto Invernizzi, ex Sindaco di Bellusco ed ex Presidente della provincia di Monza Brianza:

"Gli eroi son tutti giovani e belli.Eravamo più giovani, non spetta a noi dire se eravamo più belli. Certo non eravamo eroi ma insieme a tantgi amici volevamo un mondo migliore e ci impegnavamo per questo. E tu Adriano ci hai mostrato la strada con l'esempio, l'impegno e la competenza. Ciao Adri, che la terra ti sia lieve"

"Siamo vicini al dolore delle persone che più lo hanno amato ed esprimiamo cordoglio per la perdita di una persona che ha dato tanto per la politica e le istituzioni - queste le parole espresse Vincenzo Di Paolo, capogruppo in Consiglio provinciale di "Brianza Rete Comune", a nome dei consiglieri provinciali del centrosinistra - Ricordiamo con riconoscenza e affetto il suo impegno non solo come sindaco di Agrate Brianza ma anche come consigliere provinciale di Monza e Brianza. Un esempio di passione e tenacia per tutti."