Venerdì nel Duomo di Milano i funerali. L'Arcivescovo Delpini ricorda monsignor Luigi Stucchi: "Perdo un collaboratore prezioso"

Verranno celebrati venerdì 23 dicembre alle 10 nel Duomo di Milano i funerali di monsignor Luigi Stucchi, vescovo ausiliare emerito della Diocesi, venuto a mancare all'alba di oggi, martedì, all'età di 81 anni. Originario di Sulbiate, in provincia di Milano, dove era nato nel 1941, monsignor Stucchi è stato ordinato presbitero il 28 giugno 1966. La funzione sarà presieduta dall’Arcivescovo Mario Delpini. Alle 15 si svolgerà una seconda celebrazione a Tradate, nel cui cimitero la salma verrà tumulata. Sempre a Tradate nella chiesa parrocchiale Santo Stefano, sarà aperta da domani pomeriggio, mercoledì 21 dicembre, la camera ardente.

Con la morte di monsignor Luigi Stucchi perdo un collaboratore prezioso: ha vissuto tutta la sua vita con la dedicazione al servizio della Chiesa di Milano, con un impegno che è stato apprezzato dai miei predecessori. Per me è stato particolarmente importante per la pronta disponibilità a condividere la sua esperienza, la sua sapienza spirituale, la conoscenza delle persone: insomma il frutto di una vita, offerto in dono per il mio servizio alla Chiesa Ambrosiana. Riceva ora il premio d’amore dal Signore che ha amato e da tutte le persone che lo hanno avuto amico, maestro, guida