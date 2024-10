In tasca aveva venti dosi di hashish pronte per essere smerciate. Sorpreso a Seveso dalla Polizia Locale impegnata in un servizio di controllo del territorio, un 16enne di Cesano Maderno è stato denunciato. Un coetaneo è stato segnalato alla Prefettura come assuntore.

Venti dosi di hashish in tasca: sedicenne denunciato

E' successo nel pomeriggio di martedì, intervento di controllo del territorio coordinato tra la Polizia Locale di Seveso, Meda, Limbiate e Cesano Maderno con l'ausilio del Gruppo cinofili della Polizia Locale di Monza, presente con due unità.

Identificate trenta persone