Verano, centro vaccinale chiuso giovedì pomeriggio

Verano, centro vaccinale chiuso domani pomeriggio

Nuovo stop al palazzetto

Il centro vaccinale di via Dante ha riaperto ieri, martedì 30 marzo, ma già da domani pomeriggio sarà nuovamente chiuso, poichè le prime liste inviate dalla Regione si sono già esaurite. Ieri sono state poco più di 200 le persone che hanno ricevuto la prima dose di Astrazeneca, oggi un’ottantina, e domani la struttura gestita dal personale del Policlinico di Monza, resterà operativa solo dalle 8 alle 11 per somministrare il vaccino alle ultime persone che sono in lista al momento. Si tratta di persone che si occupano di disabili o che appartengono alla categoria dei fragili. Possono infatti recarsi al centro solo coloro che sono stati convocati, nessun altro.

Ats spiega

“E’ normale che ci sia un andamento irregolare quando si tratta di queste categorie – spiegano da Ats – c’è una certa complessità nel gestire la convocazione poichè si tratta di persone fragili che hanno bisogno di più tempo per organizzarsi. Ai caregiver che stanno ricevendo la convocazione, arriva una telefonate e non sempre riescono ad organizzarsi subito, c’è bisogno di qualche giorno. Il vaccino Astrazeneca è l’unico trasportabile negli hub, ma non viene persa nessuna dose. Si ripartirà immediatamente non appena ci saranno nuove liste e disponibilità”.