Verano, contagi ancora in crescita: 49 in ospedale per Covid

A Verano i contagi sono ancora in crescita: sono, infatti, 49 le persone ricoverate in ospedale per Covid

L’annuncio del sindaco

Crescono ancora i positivi che nella giornata di ieri, martedì 10 novembre, hanno raggiunto quota 188. “Sono aumentati nel giro di cinque giorni di 37 persone – ha spiegato il sindaco Massimiliano Chiolo nel consueto video messaggio del martedì – Ci sono ben 49 veranesi ricoverati in ospedale, 12 in più rispetto allo scorso venerdì”. Sono invece 136 le persone risultate positive che sono in cura a casa e 33 in sorveglianza. Ma c’è anche qualche buona notizia relativa ai guariti. ” Siamo passati da 69 a 85″ ha precisato il sindaco che ha ricordato ancora una volta ai suoi concittadini l’importanza di restare a casa e usare sempre la mascherina. Chiolo ha poi informato che è stato nuovamente attivato il Comitato di Coordinamento della Protezione civile per organizzare gli aiuti alle famiglie con la consegna di spesa e farmaci e il trasporto di chi ne ha bisogno – attraverso l’associazione Il Glicine – verso gli ospedali per visite programmate e per fare tamponi.

