Una folla commossa e silenziosa ha preso parte nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 15 settembre, ai funerali di Roberto Frigerio. Il giovane, 25 anni soltanto, ha perso la vita a seguito di un incidente stradale mentre si trovava in moto sulla Statale 36.

Verano ha dato l'ultimo saluto al 25enne Roberto Frigerio

Roberto Frigerio era in sella alla sua moto giovedì scorso alle 14 quando, prima dell'uscita Seregno sud, per cause ancora da chiarire è volato rovinosamente oltre il guard-rail nel prato a lato della pista ciclabile. All'arrivo dei soccorritori, le sue condizioni sono subito apparse molto gravi e nonostante il tempestivo trasporto in ospedale è spirato qualche ora dopo il ricovero in ospedale.

Oggi a dargli l'ultimo saluto c'erano i familiari, gli amici ma anche tanti veranesi che hanno voluto essere vicini alla famiglia in questo momento di profondo dolore.

Sulla bara di Roberto tante rose bianche, il casco che indossava sempre in moto e la corona di alloro per la laurea che avrebbe dovuto conseguire tra pochissimo, il 12 ottobre.