Verano, il sindaco scrive al generale Figliuolo: non chiudete il nostro centro vaccinale

Dopo la Moratti e Berotolaso, il generale

Dopo la lettera indirizzata alla vice presidente della Regione e al super consulente, il sindaco di Verano, Massimiliano Chiolo, ha scritto anche al generale Francesco Paolo Figliuolo, il commissario straordinario all’emergenza Covid, scelto dal premier Draghi. In ballo c’è la chiusura del centro vaccinale di via Dante, centro nel quale, dall’apertura (8 marzo), ha garantito il vaccino a 6000 persone.

La richiesta del sindaco

Chiolo ha informato i suoi concittadini di questa sua ultima mossa, durante il consueto videomessaggio sugli aggiornamenti dei contagi covid che fa il martedì sera e il venerdì sera. “Ho scritto una lettera al generale Figliuolo, esprimendo nuovamente le mie perplessità sulla decisione da parte della Regione di chiudere il centro vaccinale allestito al palazzetto. Il centro ha funzionato perfettamente e ha riscontrato apprezzamenti da parte di tutti. È un vero peccato disperdere un servizio così importante per il territorio Abbiamo chiesto ad Ats di poter vaccinare gli over 80 non ancora immunizzati del nostro Comune, di cui abbiamo gli elenchi. Non abbiamo ricevuto alcuna risposta e quindi ci siamo sentiti in dovere di interpellare direttamente il generale Figliolo”.