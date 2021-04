Verano, la Regione chiude il centro vaccinale. Il sindaco scrive a Letizia Moratti

Stop alle vaccinazioni al palazzetto, il sindaco scrive alla Moratti

Ultime vaccinazioni programmate, questa mattina, al palazzetto di via Dante, dopo di chè è stato chiuso.

“La regione ha deciso di chiudere e concentrare tutte le vaccinazioni negli hub di Monza, Besana e al Polaris di carate – ha spiegato il sindaco Massimiliano Chiolo – mi sono opposto e ho scritto una lettera alla vicepresidente Letizia Moratti e al consulente Guido Bertolaso chiedendo di tenere aperta la nostra struttura che ha dimostrato di essere efficiente. Al momento non abbiamo ancora ricevuto nessuna risposta”

Il Comune attiva un servizio per gli over 80

L’Amministrazione in questi giorni ha inviato una lettera ai 698 ultraottantenni residenti per sapere se hanno ricevuto il vaccino e per eventualmente dare loro una mano nella gestione delle prenotazioni. Ha anche attivato un servizio di trasporto verso i centri vaccinali grazie all’aiuto dell’associazione Il Glicine.