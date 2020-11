Verano: pranzo al sacco per i bambini della primaria, fino al 6 novembre. Si attende ancora l’esito del test del personale della mensa

Il sindaco

Verano: pranzo al sacco per i bambini della primaria, fino al 6 novembre. Si attende ancora l’esito del test del personale della mensa L’annuncio è stato dato dal sindaco, martedì sera. La scorsa settimana si è verificato un caso di positività tra il personale della mensa scolastica che ha portato all’attivazione di una serie di protocolli. I bambini hanno dovuto utilizzare il cestino del pranzo già lo scorso giovedì, lunedì e martedì. Venerdì è stata disposta la sanificazione della mensa e della cucina, anche con la macchina a ozono. “In attesa dell’esito dei tamponi, in via prudenziale si prevede di fornire i pasti della settimana col cestino da viaggio salvo la possibilità di ritornare alle condizioni normali in conseguenza dell’esito dei test“, ha chiarito il primo cittadino Massimiliano Chiolo in un videomessaggio.

Il dirigente scolastico ha però chiesto al sindaco di verificare la possibilità di far arrivare un pasto caldo da altre mense e di rimborsare il costo sostenuto dai genitori per il servizio “emergenziale” di questi giorni.