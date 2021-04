Verano, slitta di nuovo l’apertura del centro vaccinale

Avrebbe dovuto aprire lunedì 26 aprile

Nuovo rinvio sull’apertura del centro vaccinale di via Dante. Da lunedì la struttura allestita presso il palazzetto, grazie alla collaborazione tra Comune e Policlinico Monza e gestita nell’accoglienza grazie al grande lavoro di oltre 100 volontari, avrebbe dovuto riprendere a funzionare con la somministrazione delle dosi, ma è stato tutto rinviato.

Problemi tecnici

Il rinvio sarebbe legato ad un problema tecnico con le prenotazioni: non compariva infatti sul portale gestito da Poste il centro di Verano, tra le varie opzioni di scelta. In settimana il sindaco Massimiliano Chiolo durante il consueto video messaggio aveva annunciato che il problema era in via di risoluzione, ma lunedì mattina il centro vaccinale era ancora chiuso.

«L’apertura è nuovamente slittata – ha confermato il vicesindaco Samuele Consonni – Confidiamo che si riprenda a vaccinare entro fine settimana. Dallo scorso venerdì pomeriggio il centro è visibile sulla piattaforma di prenotazione e ci sono già delle prenotazioni per il 30 aprile».

Questione dunque di pochi giorni e poi il punto vaccinale sarà operativo con 5 linee, dalle 8 alle 20 e consentirà di vaccinare fino a 600 persone al giorno.