Vestiti abbandonati e degrado accanto al Santuario

Un cumulo di vestiti usati abbandonati fuori dai cassonetti di raccolta della Caritas, accanto al Santuario di Santa Valeria a Seregno. Questa mattina, dopo la segnalazione dei residenti, l’intervento della Polizia locale sul piazzale.

Vestiti abbandonati sul piazzale

Cumuli di vestiti e scarpe sparpagliati e abbandonati fuori dai cassonetti di raccolta della Caritas, sul piazzale del Santuario di Santa Valeria. Il degrado accanto alla chiesa parrocchiale, a breve distanza dal mercato rionale del mercoledì, è stato segnalato da diversi residenti e passanti agli uffici comunali.

Il sopralluogo della Polizia locale

Oltre all’abbigliamento sono stati abbandonati sul piazzale di Santa Valeria, a ridosso di via Piave, un lettino e un seggiolino per bambini. Questa mattina, mercoledì 24 marzo, il sopralluogo della Polizia locale che ha contattato la Caritas, gestore dei due cassonetti metallici.

Sui social la foto di un uomo dentro il cassonetto

All’inizio della settimana, sui social network è apparsa la fotografia di un uomo che si era infilato in uno dei due cassonetti della Caritas per cercare e asportare degli indumenti usati. Non è affatto sicuro che si tratti di una immagine reale e potrebbe trattarsi di una fake news. Un fatto, però, è certo: attorno alle due strutture sono stati abbandonati numerosi vestiti, inizialmente riposti nei sacchetti di cellophane. Intanto la Polizia locale ha contattato la Caritas per provvedere alla pulizia della zona.