Via Archimede: attenzione al senso alternato

Senso unico alternato lungo via Archimede, ad Agrate.

Da domani fino a fine lavori

A partire da domani, giovedì 10 giugno 2021, e fino alla fine dei lavori, verrà istituito un senso unico alternato regolato da impianto semaforico sulla via Archimede in prossimità del ponte del canale Villoresi.

Manutenzione straordinaria

L'intervento con relativa regolazione del flusso veicolare è necessario per consentire per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza del ponte. Il senso alternato rimarrà in vigore per circa un mese.