Via Dante: ora c’è l’offerta economica per gli sfollati

Dopo quattro anni e mezzo dal crollo di via Dante a Bernareggio è arrivata un’offerta economica da parte di Comune e Brianzacque per la ricostruzione.

L’offerta per i residenti di via Dante

C’è ottimismo fra le parti dopo l’incontro di venerdì fra gli avvocati del condominio la Vela di via Dante e quelli del Comune e di Brianzacque: sul piatto i due enti hanno messo una possibile cifra di rimborso nei confronti di chi, da quattro anni e mezzo, è rimasto senza casa dopo il cedimento del terreno sotto la palazzina in cui abitavano.

Dopo il crollo della strada causato da una voragine, la struttura di via Dante 52 era risultata inagibile: in questi anni i condomini avevano dovuto lasciare la propria casa in attesa di una ristrutturazione dello stabile. A livello legale il giudice aveva chiesto che fra le parti si trovasse un accordo ma, dopo il diniego da parte delle assicurazioni di sedersi ad un tavolo, la situazione sembrava nuovamente in stand-by. Ferma fino a quando, dopo la richiesta ufficiale di danni da parte dei condomini (per un totale di 3,2 milioni di euro, ndr), è arrivata la valutazione fatta dal perito di Comune e Brianzacque presentata venerdì, ma i cui contenuti sono al momento coperti, e che sembra aprire le porte ad un accordo.

«Da quanto ci è stato riferito dal nostro avvocato possiamo dire che è stato un incontro proficuo e sul tavolo è stata messa un’offerta importante di risarcimento da cui penso si possa aprire un dialogo – ha affermato Marco Ferrari, uno dei condomini coinvolti – Un prossimo appuntamento è fissato tra un mese per ritrovarci e discutere nuovamente di questa offerta dopo le valutazioni del caso. E’ qualcosa che ci fa ben sperare e in questo momento ci solleva l’animo».

L’articolo completo in edicola oggi con il Giornale di Vimercate sfogliabile anche online su pc, tablet e smartphone.

TORNA ALLA HOME PAGE