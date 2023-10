Viaggiava in sella a una moto ma non aveva mai preso la patente: 5.100 euro di multa

Viaggiava in sella a una moto ma non aveva mai preso la patente: si è beccato 5.100 euro di multa un uomo del '66, residente a Cesano Maderno, beccato dagli agenti della Polizia Locale di Meda.

Controlli in via Indipendenza

Nei giorni scorsi gli agenti del comando medese guidato da Claudio Delpero, nell'ambito del Progetto Groane finanziato da Regione Lombardia, erano impegnati insieme ai colleghi di altre Polizie Locali in una serie di controlli a Meda e Limbiate. E mentre si trovavano sul territorio medese, in via Indipendenza, hanno fermato un uomo in sella a un ciclomotore Mbk.

In sella moto senza patente, 5.100 euro di multa

Dagli accertamenti eseguiti dagli agenti è risultato che il cesanese, che lavora a Seregno, non aveva mai conseguito la patente in vita sua. Nonostante questo circolava tranquillamente in sella al ciclomotore. E' stato pertanto sanzionato con una multa salatissima, pari a 5.100 euro.