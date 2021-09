Vigili del fuoco a Giussano per liberare una 24enne rimasta intrappolata in auto dopo l'incidente

Nella notte

Il sinistro nella notte tra domenica e lunedì. La ragazza sta bene.

Per cause ancora da chiarire, mentre percorreva via Alberto da Giussano, ha perso il controllo dell'auto che si è ribaltata. Protagonista della carambola avvenuta nella notte a Giussano una giovane di 24 anni che dopo l'incidente è rimasta intrappolata tra le lamiere.

24enne rimane intrappolata in auto dopo l'incidente, intervengono i pompieri

Sul posto, intorno alle 5, sono intervenuti i Vigili del fuoco dei distaccamenti di Desio e Seregno, che in breve tempo sono riusciti a estrarla dalla vettura e affidarla alle cure dei sanitari.

A escludere gravi conseguenze sono stati gli operatori del 118 giunti sul posto con ambulanza e automedica. La ragazza è stata accompagnata all'Ospedale San Gerardo in codice verde mentre i rilievi e gli accertamenti sulla dinamica del sinistro sono stati affidati ai Carabinieri della Compagnia di Seregno.