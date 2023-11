Vigili del Fuoco a Meda, incendio in una pizzeria

Incendio in una pizzeria in centro a Meda, l'allarme ai Vigili del Fuoco poco prima delle 17.

Incendio in una pizzeria di corso Matteotti

La richiesta d'intervento nel Comune di Meda risale alle 16.45. I Vigili del Fuoco si sono portati in corso Giacomo Matteotti dove si è sprigionato un incendio all'interno di un'attività adibita alla ristorazione. Sul posto si sono portate l'autopompa dal distaccamento di Seregno, l'autopompa e il carro soccorso dal distaccamento di Desio e l'autoscala dalla sede centrale di Monza.

Pompieri al lavoro per circoscrivere il rogo

I pompieri si sono messi immediatamente al lavoro per circoscrivere le fiamme e limitare i danni. Vista la presenza di una notevole quantità di fumo, dovuto all'incendio, per precauzione sono state fatte evacuare le persone che vivono negli appartamenti che si trovano sopra la pizzeria. Ancora in via di accertamento le cause che hanno provocato il rogo.

Per precauzione sul posto anche un'ambulanza

L'intervento è ancora in atto. In corso Matteotti sono intervenuti anche i Carabinieri, oltre agli agenti della Polizia Locale di Meda e di Seveso, che hanno provveduto a regolare il traffico. Per precauzione sul posto si è portata anche un'ambulanza dell'Avis di Meda.