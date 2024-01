Vigili del Fuoco in azione nel centro di Desio. I pompieri sono intervenuti in via Roggia Traversi dove si trova la sede dell'Inps. La richiesta al centralino è arrivata nel tardo pomeriggio di venerdì, 12 gennaio.

Chiamata per i pompieri dal centro di Desio

Alcuni residenti si sono accorti della presenza di un comignolo pericolante a Desio, in centro, dove si trova anche la palazzina della sede Inps. Venerdì, nel tardo pomeriggio, i pompieri si sono portati in via Roggia Traversi con diversi mezzi e l'autoscala per rimuovere un camino pericolante che, altrimenti, poteva anche finire in strada e colpire i passanti. Stando alle ipotesi potrebbe essere anche il maltempo dei mesi scorsi ad aver creato il pericolo. In ogni caso i Vigili del Fuoco sono intervenuti e hanno proceduto con la messa in sicurezza.

Nei giorni scorsi incendio nella palazzina Cremonini

Nei giorni scorsi, invece, la richiesta d'intervento dei pompieri è arrivata dalla palazzina Cremonini, dove un tempo si trovavano gli uffici dell'ex Autobianchi. In quel caso sono bruciati materassi e rifiuti lasciati probabilmente da senzatetto che avevano cercato rifugio per la notte.