Villa don Bosco venduta a poco più di un milione

Una società immobiliare di Milano si è aggiudicata la vendita di Villa don Bosco, storica dimora di Triuggio.

Venduta Villa don Bosco

Il nome dell'aggiudicatario viene mantenuto segreto finché il passaggio di proprietà non diventerà ufficiale a maggio con il versamento totale del pagamento. Con l’asta di venerdì scorso, la quinta in quattro anni, si è concluso l’iter giudiziario di Villa Luisa, il complesso architettonico risalente al 1858, aggiudicato per poco più di un milione di euro. L’immobile è stato posto in vendita dal curatore, la dottoressa Lucia Arizzi con studio a Monza, a seguito del fallimento dell’impresa di costruzioni Anna srl. Misura oltre 4mila metri quadrati di superficie, il cui valore di mercato è stato stimato nel maggio 2020 in più di 6 milioni e 400mila euro.

Varie aste andate deserte

La prima asta si era svolta il maggio 2021: le successive, indette dal Tribunale di Monza, sono andate più volte deserte, facendo abbassare il prezzo base fino a raggiungere la cifra di 1.158.750 euro. La villa è inserita in un contesto di grande pregio paesaggistico-ambientale e ha un vincolo di carattere storico-artistico e di natura paesaggistica. L'area ricade all'interno del tessuto urbano consolidato di antica formazione dei «parchi storici». Fu un tempo proprietà della famiglia Caprotti.

Il servizio completo sarà pubblicato sul Giornale di Carate in edicola da domani, martedì 6 febbraio 2024.