Rsa Villa Teruzzi, al via la somministrazione dei vaccini contro il Covid. Inizierà oggi, martedì 19 gennaio 2020, la somministrazione delle dosi a ospiti e operatori.

A Villa Teruzzi si apre il capitolo relativo ai vaccini anti-Covid. Un capitolo che non vedrà l’Amministrazione comunale fare sconti, dopo il tragici fatti di ottobre, quando quasi 20 ospiti hanno perso la vita a causa del coronavirus. Tutti gli ospiti hanno dato l’ok al vaccino, mentre due operatori avrebbero manifestato la loro contrarietà alla somministrazione.

“E’ importante concentrarsi su quella che io ritengo l’unica soluzione per uscire da questa situazione, ossia partire velocemente con una campagna di vaccinazione indirizzata sia agli ospiti che agli operatori – spiega l’assessore ai Servizi sociali del Comune di Concorezzo Walter Magni – So di alcune defezioni tra gli operatori, che saranno oggetto di discussione nella Commissione Servizi sociali dedicata all’Rsa che abbiamo in programma il prossimo 25 gennaio”.