Villasanta dice addio alla decana del paese

Villasanta piange la sua decana, la donna più anziana del paese.

Si è spenta stamattina, lunedì 26 agosto 2024, la 104enne Pinuccia Montrasio. Lo scorso 3 luglio aveva festeggiato il compleanno circondata dall’affetto dei parenti.

Nata e cresciuta in paese, nonna Pinuccia fin dalla giovane età aveva lavorato agli stabilimenti della Falck a Sesto San Giovanni.

Successivamente si era unita in matrimonio con Ivo Boselli e dal loro amore nacque il figlio Aldo.

"Subito dopo la guerra mia zia Pinuccia e mio zio Ivo decisero di trasferirsi per qualche anno a Milano, in zona Navigli, dove aprirono una attività commerciale tutta loro - aveva raccontato il nipote, Lorenzo Zocca - Decisero di buttarsi nel campo della vendita di ricambi per automobili. Rimasero lì per qualche anno per poi fare ritorno a Villasanta. Negli anni ‘90 chiusero definitivamente l’attività per godersi la meritata pensione. Pinuccia si è spenta in serenità, senza nemmeno accorgersene e questo ci rincuora molto".