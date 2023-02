Villasanta piange la maestra Clorinda, aveva 102 anni

La comunità villasantese piange la storica maestra Clorinda Ghinzani. La donna ha insegnato a generazioni di Villasantesi e si è spenta nei giorni scorsi.

Sposata con Enrico Confalonieri, scomparso nel 1997, a piangere la nonna sono i suoi figli (Emma, Chiara, Vittorio e Lucia), i generi Enrico, Massimo e Maurizio, la nuora Anita e ben 9 nipoti (Federico, Michele, Giovanni, Beatrice, Maria Roberta, Anna, Matteo, Eleonora e Francesca).

Nel 1997 suo marito Enrico, imprenditore a capo di una ditta di materie plastiche a Sovico, se ne andò e la donna riuscì a vivere da sola, in piena autonomia fino al 2016, quando decise di trasferirsi a Villasanta insieme alla figlia.

"Mamma ha insegnato alle scuole elementari per una decina di anni, fino a quando non decise di lasciare il suo lavoro per dedicarsi alle cure della sua numerosa famiglia - aveva continuato la figlia Emma - E pensare che all’inizio della sua carriera scolastica, per qualche anno, aveva insegnato anche a Villasanta. E’ sempre stata una donna molto decisa, dal carattere forte. Infatti le avevano affidato classi di soli ragazzi ma a quanto mi hanno raccontato riusciva a tenerli in riga senza problemi".