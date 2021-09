Villasanta piange lo storico dipendente comunale

Villasanta dice addio allo storico dipendente comunale in servizio da ben 37 anni.

Si è spento venerdì scorso il 60enne Aurelio Giussani, residente a Cederna di Monza. Giussani era collaboratore tecnico-manutentivo del settore Lavori Pubblici e Ambiente, conosciuto da tutti i villasantesi, più semplicemente, come il coordinatore degli operai comunali.

Il cordoglio del sindaco Luca Ornago

"Qui in Municipio è stato il collega a cui affidarsi, la persona su cui contare, per molti anche l’amico benvoluto - ha sottolineato il primo cittadino Luca Ornago - La sua scomparsa è una dolorosa perdita per tutti. Con la Giunta, a nome del Consiglio Comunale e, sono certo, di tutta la comunità, lo ringrazio per il lavoro al servizio di Villasanta ed esprimo ai familiari le più sentite condoglianze. Personalmente, mi piace conservare di lui il ricordo dell’uomo di mare, esperto sub e fotografo subacqueo, argomenti che lo trasformavano da persona taciturna e concreta in un appassionato conversatore".

Il ricordo dei colleghi

"Aurelio era un caro collega, vero, taciturno ma se ti serviva il suo contributo lui c’era - hanno raccontato alcune dipendenti comunali di Villasanta - Per tutti un grande colpo al cuore ️da parte tutti i colleghi vecchi e più recenti".

Le esequie

"Si informano i cittadini - ha concluso il sindaco Ornago - che, con ordinanza sindacale, per consentire ai dipendenti di partecipare ai funerali, è disposta la chiusura temporanea al pubblico degli uffici comunali nella giornata di martedì 21 settembre, dalle ore 14 alle 16.30".

I funerali sono in programma oggi, martedì, alle 14.30 nella chiesa Sacra Famiglia nel quartiere Cederna di Monza.