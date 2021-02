Vimercate: 17 nuovi positivi nell’ultima settimana e 79 persone in quarantena. Il punto sulla situazione in città con l’aggiornamento settimanale del sindaco.

Vimercate: nuovi positivi e guariti, il punto del sindaco

Nell’ultima settimana si sono registrati 17 nuovi casi di Covid a Vimercate, mentre 22 persone sono guarite. Il bilancio delle persone attualmente positive in territorio vimercatese sale così a 44, mentre sono 79 i cittadini al momento in quarantena.

Sono questi i dati principali forniti dal sindaco Francesco Sartini nel video messaggio di aggiornamento sull’emergenza sanitaria in città.

Sartini ha voluto rimarcare la necessità di mantenere alta l’attenzione e di rispettare scrupolosamente le norme di sicurezza, anche a fronte dei casi di varianti che si stanno registrano negli ultimi giorni in tutte le province lombarde.

Lombardia zona gialla ma vietati spostamenti tra regioni

Il primo cittadino ha poi ricordato che la Regione Lombardia per la seconda settimana consecutiva si conferma zona gialla (qui potete trovare tutte le indicazioni su cosa è consentito e cosa no), ma resta il divieto di spostamento tra regioni, indipendentemente dal colore, fino al prossimo 25 febbraio.

Raccolta del farmaco

Infine qualche considerazione in merito alla campagna vaccinale e sulla settimana dedicata alla raccolta del farmaco che si conclude lunedì 15 febbraio. In particolare su quest’ultima iniziativa si ricorda che , nelle farmacie che aderiscono all’iniziativa, è possibile acquistare armaci da donare agli enti assistenziali che si prendono cura delle persone in difficoltà. Per maggiori informazioni è possibile consultare il sito www.bancofarmaceutico.org