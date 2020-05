Vimercate, il diabetologo Giuseppe Marelli va in pensione

Il diabetologo Giuseppe Marelli, direttore a Vimercate della struttura di Malattie Endocrine, Diabetologia e Nutrizione, dopo anni di lavoro prima a Desio e successivamente nel presidio vimercatese, è andato in pensione.

Giuseppe Marelli va in pensione

Marelli aveva iniziato nel 1995: da allora, ha via via consolidato la sua autorevolezza scientifica

e professionalità medica. E’ stato per molto tempo anche membro del Direttivo Nazionale dell’Associazione Medici Diabetologi e Presidente della sua sezione Lombarda. La direzione dell’Ospedale di Vimercate sottolinea anche il suo grande impegno nel Gruppo di Lavoro Nazionale su “Nutrizione e Diabete”, che ha contribuito alla definizione di diverse linee guida di carattere nutrizionale in ambito diabetologico.

“Lascio un’Unità Operativa efficace”

In una lettera di commiato destinata al Direttore Generale dell’ASST che Marelli ringrazia per l’attenzione riservata alla sua struttura, ricorda anche che lascia “una Unità Operativa efficace, con collaboratori molto bravi e con i quali è stata gestita la fase di emergenza da coronavirus, chi in prima linea e chi per cercare di gestire al meglio la salute dei pazienti diabetici/endocrinologici”.

Del Sorbo: “Persone come lui fanno la differenza”

Il Direttore Del Sorbo ha ringraziato, a sua volta, il diabetologo andato in pensione “per

quanto ha dato e fatto per l’ASST di Vimercate, integrandosi pienamente con tutti i colleghi e la Direzione, ma anche per la Sanità in generale: “Sono le persone come Lei –gli scrive – che fanno la differenza e danno anche agli altri lo stimolo per fare bene e meglio”.

