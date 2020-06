Vimercate: nuovi marciapiedi per via De Castillia e via Passirano. I lavori partiranno a metà mese e si concluderanno a luglio.

Vimercate: nuovi marciapiedi per via De Castillia

Partiranno lunedì 15 giugno e si concluderanno entro il 10 luglio i lavori di rifacimento dei marciapiedi di via De Castillia nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e via Ponti a Vimercate.

Durante questo periodo la strada sarà chiusa al traffico ad eccezione dei residenti.

Sarà possibile l’accesso ai negozi e anche il mercato cittadino del venerdì non subirà spostamenti.

Modifiche alla viabilità

Diverse le modifiche alla viabilità locale per permettere il raggiungimento e lo spostamento da piazza Unità d’Italia:

– in via C.Battisti, nel tratto compreso tra piazza Unità d’Italia e le vie Ospedale/L.Ponti, sarà invertito il senso di marcia con direzionalità est/ovest opposta a quella attuale;

– in via L.Ponti, nel tratto compreso tra le vie C.Battisti e De Castillia, sia invertito il senso di marcia con direzionalità sud/nord;

– i veicoli che percorrono il tratto di via C.Battisti compreso tra le vie Dante e Ospedale/L.Ponti, in prossimità dell’incrocio con le vie Ospedale e L.Ponti avranno l’obbligo di svolta a destra o a sinistra.

Per agevolare l’uscita delle macchina da piazza Unità d’Italia sarà temporaneamente eliminato il primo stallo di sosta posto all’incrocio tra la piazza e via Battisti;

Per tutta la durata del cantiere sarà sospesa la zona a traffico limitato (Z.T.L)

I lavori in via Passirano

Oltre a via De Castillia il 10 giugno è previsto l’avvio del cantiere anche in via Passirano. Anche in questo caso sono previsti nuovi marciapiedi e nuova illuminazione pubblica nel tratto compreso tra via Duca Abruzzi e via Del Molinetto. Nessuna deviazione al traffico, sarà invece vietata la sosta.

(foto dal sito del comune di Vimercate)

