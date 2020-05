I pazienti Covid dimessi dall’Ospedale potranno essere monitorati a domicilio, anche

grazie al supporto di un kit di monitoraggio, costituito da ausili tecnologici e di telecomunicazione.

A Vimercate il primo paziente Covid dimesso con il kit di monitoraggio

La nuova iniziativa di sorveglianza dell’ASST di Vimercate ha interessato un primo paziente. Si tratta di una donna colpita dal virus e passata per tutti i livelli di trattamento ospedaliero del caso, da quello sub intensivo a quello in rianimazione. Poi migliorata, giorno per giorno, la donna si è completamente ripresa, sino alla dimissione dall’ospedale e il ritorno a casa.

Uno strumento per misurare i parametri vitali

A lei è stato consegnato, da Paolo Scarpazza, primario della Struttura di Pneumologia dell’ospedale di Vimercate, il primo dei kit a disposizione comprensivo, fra l’altro, di cellulare e saturimetro, destinato al monitoraggio e all’accertamento delle sue condizioni e dei suoi parametri vitali, per almeno due settimane. In caso di problematiche di nuovo evidenti sarà segnalato al suo medico curante e agli specialisti ospedalieri, per gli approfondimenti del caso ed eventualmente un nuovo tampone.

In ASST si valuterà una ulteriore evoluzione dell’esperienza, se l’impatto e i risultati risulteranno positivi.

Altra novità dell’Asst di Vimercate

Sempre Asst Vimercate ha comunicato ieri, martedì 13 maggio 2020, la nuova procedura per effettuare i prelievi di sangue. Da domani, giovedì 14, sarà possibile il prelievo solo previo appuntamento. In questo modo si eviterà di sostare a lungo all'interno dell'ospedale e verrà anche scongiurato il rischio di assembramenti.

