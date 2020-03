Vimercate raggiunge quota 100 contagiati per coronavirus, lo ha annunciato il sindaco Francesco Sartini in un videomessaggio.

Quota 100 contagiati

Quota 100 contagiati nella città di Vimercate. Il videomessaggio del primo cittadino si apre con l’appello per la raccolta di maschere snorkeling di marca decathlon. “Queste maschere, grazie a una modifica sviluppata da un’azienda del territorio, possono essere usate negli ospedali e, anche il nostro, ha iniziato la sperimentazione – spiega il sindaco – Chi ne fosse in possesso può dornarle al punto di raccolta di piazza Marconi presso la Polizia locale chiamando il numero verde 800.348.348”.

L’appello del sindaco

“Questo appello si unisce alla raccolta fondi che abbiamo lanciato con Avps per aiutare i medici di base e i pediatri. Per quanto riguarda i contagi, anche oggi, sono in leggero aumento: 2 i cittadini positivi a Vimercate per un totale di 100. Ringrazio tutti i cittadini, associazioni enti e volontari per la solidarietà e l’attenzione che stanno dimostrando, fondamentale per restare uniti e superare questo momento. E’ sempre valido l’invito a rispettare le regole e a uscire di casa solo se strettamente necessario”. Il messaggio si chiude con la speranza di dare, nei prossimi giorni, notizie positive.

