Vimercate saluta per l’ultima volta Pasquale Valtolina.

Era pieno, per quanto possibile in periodo di pandemia, questa mattina, giovedì, il Santuario della Beata Vergine del Rosario di Vimercate, in occasione dei funerali di Pasquale Valtolina, amministratore locale, volontario in molte associazioni, storico e scrittore, scomparso a inizio anno a 84 anni.

Tanti vimercatesi sono accorsi per l’ultimo saluto e per stringersi attorno alla moglie Angela e alle figlia Laura.

In prima fila anche il sindaco Francesco Sartini e i suoi due predecessori, Enrico Brambilla e Paolo Brambilla, che con Valtolina (a lungo presidente del Consiglio comunale) hanno lavorato a stretto contatto. Tra i banchi molti altri amministratori locali ed esponenti di associazioni con cui Valtolina ha collaborato e in alcuni casi contribuito a fondare.

L’ex sindaco

Proprio Enrico Brambilla, visibilmente commosso, ha voluto ricordare l’amico Pasquale durante la funzione. “Sei stato per me un fratello maggiore”. ha detto.

Il direttore della libreria

Parole di profonda stima sono state espresse anche da Claudio Farina, direttore della libreria “Il Gabbiano”, che Valtolina aveva contribuito a fondare nel 1979: “Tu e Fausto (Fausto Fumagalli, morto nel dicembre del 2019, ndr) siete stati i giganti sulle cui spalle è stata costruita e continua ad esistere la libreria”.

I sacerdoti

E ancora il responsabile della Comunità pastorale, don Mirko Bellora, che ha ricordato in particolare l’attenzione di Valtolina per Vimercate, per lo studio e per la parrocchia e l’oratorio.

Infine, monsignor Giuseppe Ponzini, che ha concelebrato: “Di Pasquale ricordo la fede serena, piena e operosa. Una fede educata a diventare servizio”.

